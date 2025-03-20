Бывшего директора ритуального учреждения Кинеля будут судить за получение взяток

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ритуального учреждения Кинеля, обвиняемой по статьям "Получение взятки", "Получение взятки в крупном размере" и "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, в период с 2020 года по 2024 год обвиняемая получила от ритуальных агентов взятки в виде денежных средств на общую сумму более 3 миллионов 700 тысяч рублей за незаконные выдачу мест и разрешений на захоронения.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовных дел по обвинению ритуальных агентов в даче взяток продолжается, сообщает пресс-служба

СУ СКР СО.

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