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Бывшая сотрудница почтового отделения Тольятти признана виновной в присвоении денег граждан

13 апреля 2022 21:06
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Ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Собранные следственным отделом по Красноглинскому району Самара доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшей сотрудницы отделения почтовой связи. Она признана судом виновной по статье "Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, в мае 2020 года женщина разработала план, согласно которому деньги, принимаемые от клиентов в целях пополнения транспортных карт, зачислялись чрез единую информационную систему не в полном объеме. При этом клиенту предоставлялся кассовый чек на полную сумму.

"Разницу между переданными к зачислению денежными средствами и фактическими зачисленными на транспортную карту бывшая сотрудница почты присваивала из кассы предприятия. Таким образом, в период с мая по август 2020 года осужденная противоправно присвоила вверенные ей денежные средства  в размере более 81 тысячи рублей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

 

Фото:   СУ СКР СО

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