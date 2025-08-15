В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества

80

20 января 2025 года обвиняемые, находясь в общежитии по месту жительства, используя малозначительны повод, нанесли несколько ударов по голове и туловищу своему соседу, а также оскорбили и применили физическую силу к девушке, проживающей там же.

Находясь уже на улице, они стали угрожать прибывшему на помощь девушке мужчине, являющемуся депутатом.



При помощи ножей фигуранты нанесли удары по машине, в которой находился депутат с девушкой, повредив элементы кузова автомобиля, а также высказывали угрозы в их адрес.



В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемых судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, которая продолжает действовать в настоящее время.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО