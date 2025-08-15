Я нашел ошибку
Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело.
Взрыв на пороховом заводе под Рязанью: пять погибших и более 100 пострадавших.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества
Накануне выходных инспекторы ГИМС усиливают контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на воде. 
Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы региона
На конечную остановку «Самара Арена» подадут дополнительные трамваи, работающие на маршрутах №№ 5, 11, 12.
Дополнительный транспорт предоставят болельщикам в день футбольного матча в Самаре
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мигрантов, обвиняемых в хулиганстве и повреждении имущества

15 августа 2025 17:44
80
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 января 2025 года обвиняемые, находясь в общежитии по месту жительства, используя малозначительны повод, нанесли несколько ударов по голове и туловищу своему соседу, а также оскорбили и применили физическую силу к девушке, проживающей там же.

Находясь уже на улице, они стали угрожать прибывшему на помощь девушке мужчине, являющемуся депутатом.

При помощи ножей фигуранты нанесли удары по машине, в которой находился депутат с девушкой, повредив элементы кузова автомобиля, а также высказывали угрозы в их адрес.

В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемых судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, которая продолжает действовать в настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Весь список