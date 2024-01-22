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Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса, сообщило ведомство в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Глава ведомства поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад", — говорится в публикации.

В СК напомнили, что кот находился в поезде легально: он ехал в вагоне, где разрешено провозить домашних животных, на него оформили багажную квитанцию.

Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона кота Твикса, которого она посчитала бродячим, несмотря на сильный мороз на улице. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.

Десятки волонтеров искали Твикса, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.

В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу.