70-летняя жительница Сызрани ответит перед судом за кражу в магазине

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"В марте этого года 70 – летняя жительница Сызрани, посещая один из продуктовых магазинов города, услышала, как покупатели, обратили внимание кассира на оставленную кем - то женскую сумку. Вмешавшись в разговор, злоумышленница убедила сотрудника торговой точки, что знает женщину, которая оставила сумку и пояснила, что может всё вернуть владелице. После того, как продавец, поверив пожилой женщине, передала ей имущество, та отправилась домой и распорядилась содержимым женской сумки по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Позже хозяйка забытой сумки вернулась за ней в магазин и не обнаружила её там, она обратилась за помощью в полицию. Потерпевшая оценила причинённый ущерб на сумму более 18 500 рублей.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась местная жительница 1951 года рождения. По месту её проживания была обнаружена и изъята похищенная сумка, с находящимися внутри документами, кошельком, банковскими картами, сотовым телефоном и иными вещами, которые были возвращены законной владелице.

Злоумышленница в содеянном созналась и сообщила, что чужие наличные средства, которые обнаружила в похищенной сумке потратила по своему усмотрению.

В настоящий момент уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следствия, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД СО