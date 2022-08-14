180 часов обязательных работ назначено водителю  «УАЗ» из Похвистнево за повторную пьяную езду

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В мае текущего года сотрудники ДПС Похвистнево в ходе патрулирования улиц села остановили автомобиль «УАЗ» для проверки документов. От водителя исходил резкий запах алкоголя, а удостоверение на право управления транспортным средством отсутствовало.

Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем. Медицинское освидетельствование показало наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее допустимую норму. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

В ходе проверки полицейские установили, что 30-летний мужчина в июле 2021 года уже был привлечен к административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и ему назначили наказание в виде лишения права управления транспортным средством и 10 суток административного ареста.

Водитель в ходе опроса пояснил, что взял автомобиль дяди, чтобы доехать из села Новое Мансуркино до города Похвистнево. На обратном пути его и остановили инспекторы ДПС.

Уголовное дело было направлено в суд .

Похвистневским районныс судом водителю назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 7 месяцев. В настоящее время приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО