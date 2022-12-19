18-летний самарец осужден за приобретение и сбыт поддельных денег

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Собранные следственным отделом Промышленного района Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему самарцу. Он признан виновным по статье "Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации".

В 2021 году осужденный незаконно приобрел заведомо поддельные билеты Центрального банка Российской Федерации, на общую сумму в 35 тысяч, а затем сбыл их, расплатившись за приобретенные продукты питания.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1, 5 года условно.

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