16-летний тольяттинец  подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине

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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В октябре 2022 года, ночью, подозреваемый возле магазина в Тольятти в ходе ссоры ударил своего оппонента в область лица, из-за чего мужчина упал и получил травму головы.

Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь. В настоящее время угроза его жизни и здоровью отсутствует.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО