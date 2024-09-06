Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области

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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проголосовал на избирательном участке № 3045, который расположен в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.

Здесь находится молодежная избирательная комиссия. Вячеслав Федорищев пришел на выборы с супругой.

Трехдневное голосование в регионе проходит с 6 по 8 сентября.

6,7 и 8 сентября избирательные участки в Самарской области будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Всего в регионе зарегистрированы 2 396 252 избирателя, пишет tvsamara.ru.