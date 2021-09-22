Виктор Кузнецов: «Настолько прозрачного процесса выборов я не видел больше нигде»

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Итоги прошедших выборов оценил советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов.



"«Единая Россия» однозначно победила в Самарской области, как и во всей стране. Партия убедительно победила и по количеству полученных голосов, и по количеству полученных депутатских мандатов. Причем этот результат был получен не в самых благоприятных условиях, - отметил спикер. - Эпидемия коронавируса не добавляла настроения. Значительную часть кампании стояла аномальная жара, что было особо проблематично для сельских районов. В этих условиях вести избирательную кампанию было гораздо сложнее, чем в любое другое время. Тем не менее, результат в 44% - это лучший результат среди всех других партий".



В среднем по стране «Единая Россия» набрала 49% голосов. Как пояснил Кузнецов, традиционно в крупных городах процент голосов, отданных за любую партию власти, всегда меньше, так как в муниципалитетах люди более критично относятся к работе чиновников и депутатов.



"А в нашем регионе подавляющее большинство населения проживает внутри Самарско-Тольяттинской агломерации. То есть больше 85% населения региона – это городское население. По стране этот показатель 65%. Социально-демографическая специфика оказывает свое влияние, поэтому у нас всегда на выборах результат на 3-5% ниже общероссийских показателей", - отметил Виктор Кузнецов.



В этом году за процессом голосования следили более 5 тыс. наблюдателей по всей области. В масштабах страны - 500 тыс. человек. Кроме того, в каждом регионе работали специальные общественные штабы по наблюдению за выборами. Картинку в высоком разрешении туда передавали больше 100 тыс. камер по всей России. Попасть в штабы мог любой желающий.



"В любой момент в случае сигнала о каком-то нарушении можно было включить запись и все проверить в присутствии юристов, журналистов, членов избирательных комиссий. У нас не просто лучшие мировые стандарты легитимности выборов, а настоящий образец для подражания для большинства стран. Настолько прозрачного процесса выборов я не видел больше нигде. Результат показал, что у нас достаточно конкурентные выборы, а конкуренция возможна только в условиях прозрачности", - убежден Виктор Кузнецов.

Фото: Волжская коммуна/СОВА