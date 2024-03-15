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В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели

15 марта 2024 12:42
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В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели

В Самарскую область для работы на выборах Президента РФ 15-17 марта 2024 года приехали международные эксперты и наблюдатели. В составе делегации представители Алжира, Боснии и Герцоговины, Венесуэлы, Парагвая, США и Болгарии.

Они посетят избирательные участки, ознакомится с работой участковых избирательных комиссий, а также оценят работу центра общественного наблюдения. Свой визит они начали с посещения избирательного участка №2904 в Ленинском районе. 

- Мы приехали, чтобы наблюдать и смотреть, как проходят выборы в Самаре, как работают должностные лица, что делают люди, приходя на избирательный участок. Все должно быть открыто, прозрачно и понятно, - рассказала эксперт из Венесуэлы, официальный посол ММФ БРИКС+ Ханлисберт Веласко. - Мы участвуем в подобных проектах с 2020 года, наблюдаем за работой разных избирательных комитетов. Для нас важно посмотреть и понять, сколько человек приходит, насколько много людей приходит голосовать, также насколько они заинтересованы и есть ли у них свобода выбора. Нам важно смотреть на их поведение и отношение к тому, что происходит здесь. Самое главное для нас – осветить и далее донести до представителей наших стран, в чём состоит разница – разница того, о чём нам тут говорят, российская пресса и международная пресса, новости. Потому что есть различия в трактовке событий, которые происходят. И насколько всё так или не так, как говорят международные СМИ. 

Среди экспертов - директор венесуэльских общественных радиостанций, председатель новостного канала RNV (Национальное радио Венесуэлы) Симон Элиас Арречидер Морено.

- 28 июля у нас тоже будут проходить выборы президента - в нашей стране, в Венесуэле. Считается, что наша избирательная система - одна из совершенных в мире. И мы хотим посмотреть, как работает избирательная система в России, чтобы улучшить нашу систему, увидеть различия, какие-то сходства. И конечно, посмотреть, как это работает в другой стране, - рассказал Симон Элиас Арречидер Морено.

 

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