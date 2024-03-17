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В России проходит третий день голосования на президентских выборах

17 марта 2024 10:29
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В России проходит третий день голосования на президентских выборах

В России проходит заключительный день голосования на выборах президента. За первые два дня свои голоса отдали более половины избирателей. Кроме очной формы голосования есть и электронный формат, он доступен в 29 регионах. Несмотря на десятки кибератак, цифровые площадки работают штатно, отметили в Центризбиркоме РФ.

Очень активно голосуют новые регионы России, люди приходят чтобы сделать свой выбор за новую жизнь и за свою страну. В Донецкой и Луганской республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях отрыты более 1200 избирательных участков. Там, где такой возможности нет, были организованы мобильные избирательные пункты – к людям приезжают члены избиркомов.

На всех участках страны, а их более 94 тысяч, работают наблюдатели и от партий, чьи кандидаты вступили в предвыборную борьбу, и независимые, и зарубежные – свыше 300 тысяч аккредитованных наблюдателей из 106 стран. Каждое нарушение, хотя их не много, фиксируют видеокамеры, они расположены на всех участках, по каждому инциденту проводится расследование, пишет Смотрим.

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