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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Центр независимого общественного наблюдения за выборами начнет работу в аппарате УПЧ СО 

14 сентября 2021 17:46
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В Центре будет организовано видеонаблюдение за избирательными участками, расположенными на территории Самарской области.

Центр независимого общественного наблюдения за выборами начнет работу в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области. 

17 сентября в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области будет открыт Центр независимого общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, Самарской Губернской Думы VII созыва. В данный момент идет подготовительный процесс и монтаж оборудования.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Центре независимого общественного наблюдения будет организовано видеонаблюдение за избирательными участками, расположенными на территории Самарской области. В приемной граждан аппарата Уполномоченного по правам человека будут находиться компьютеры для прямой трансляции сигнала с избирательных участков, также будет возможность не только наблюдать за выборами в режиме онлайн, но и просматривать сохраненные ранее записи. Доступ обеспечен любому желающему, который подал заявку на видеонаблюдение, для этого необходимо: 

1. Зайти на сайт общественной палаты Самарской области  op63.ru и в верхнем левом углу найти форму электронной заявки;

2. Внести свои личные данные в соответствующие графы;

3.  Выбрать место, где Вы хотите вести видеонаблюдение;

4. Определить дату и время наблюдения.

Записаться на видеонаблюдение можно также по телефону: 8 (917) 969-29-58

Помещение для видеонаблюдения расположено на первом этаже, в связи с чем доступно для граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, желающих убедиться в законности проведения процедуры голосования. 

Всего в Самарской области организованы 3 центра видеонаблюдения для всех желающих:

1. г. Самара, ул. Маяковского, 20 (приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области);

2. г. Самара, ул. Ярмарочная, 55/ ул. Ульяновская, 52 (Ситуационный центр Общественного штаба независимого наблюдения за выборами). Здесь доступ граждан будет обеспечен круглосуточно;

3. г. Тольятти, ул. Чайкиной, 78 (МБОУ ДО "Гуманитарный центр интеллектуального развития"), передает пресс-служба УПЧ СО.

 

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