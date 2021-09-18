Протоиерей Андрей Зуев: "Мы сегодня делаем свой выбор, и мы за него будем отвечать".

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Сегодня, 18 сентября, свою гражданскую позицию на выборах депутатов Государственной и губернской думы выразил секретарь самарской епархии протоиерей Андрей Зуев.

Он отметил, что выборы организованы на высшем уровне:

- На моем участке чисто, удобно, спокойно. Люди приходят, голосуют, их безопасность охраняют сотрудники полиции.

По словам священнослужителя, сегодня очень важный день, потому что у граждан есть не только права, но и обязанности:

- Когда мы говорим, что имеем право на то, имеем право на это, ссылаясь на Конституцию, то должны понимать, что, кроме прав, есть обязанности. И сегодня для каждого гражданина Российской Федерации - это прийти и сделать свой выбор. Мы сегодня делаем свой выбор, и мы за него будем отвечать.

Фото из открытых источников