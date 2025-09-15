Я нашел ошибку
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области

15 сентября 2025 11:07
177
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
 

12, 13 и 14 сентября 2025 года жители Самарской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов городских округов Самара, Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, а также на выборах депутатов Собраний представителей 295 городских и сельских поселений Самарской области.

В Самарской области работали 1390 избирательных участков.

По предварительным данным областного Избиркома, явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 19.66 %.

На выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона пришло 39,09 % от общего числа избирателей.

В течение всех дней голосования на избирательных участках работали общественные наблюдатели, которые внимательно следили за порядком. Как сообщили в Штабе общественного независимого наблюдения за выборами, серьезных нарушений не зафиксировано, выборы прошли в штатном режиме.

Отметим, что в Кинеле впервые была применена система ДЭГ - дистанционное электронное голосование. Заявки на использование этого нового формата подало почти 3000 человек, пишет Сова.

В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025, 10:59
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025, 12:10
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025, 11:21
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
