Названы имена всех кандидатов на пост губернатора Самарской области

Завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Самарской области. Процедуру прошли семь претендентов.
Подписи муниципальных депутатов в избирком представили:
Наталья Бисярина;
Григорий Еремеев;
Алексей Лескин;
Михаил Маряхин;
Владимир Плякин;
Степан Соловьев;
Вячеслав Федорищев.
Вопрос регистрации кандидатов будет рассмотрен на заседании избиркома после проверки всех документов, пишет Сова.
Напомним, выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября этого года.
На избирательных участках будут присутствовать общественные наблюдатели, представляющие интересы политических партий, и независимые общественные наблюдатели – политически нейтральные граждане. Формированием их состава и подготовкой занимается Общественная палата Самарской области.