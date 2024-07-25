Названы имена всех кандидатов на пост губернатора Самарской области

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Завершился прием документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Самарской области. Процедуру прошли семь претендентов.

Подписи муниципальных депутатов в избирком представили:



Наталья Бисярина;

Григорий Еремеев;

Алексей Лескин;

Михаил Маряхин;

Владимир Плякин;

Степан Соловьев;

Вячеслав Федорищев.



Вопрос регистрации кандидатов будет рассмотрен на заседании избиркома после проверки всех документов, пишет Сова.



Напомним, выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября этого года.



На избирательных участках будут присутствовать общественные наблюдатели, представляющие интересы политических партий, и независимые общественные наблюдатели – политически нейтральные граждане. Формированием их состава и подготовкой занимается Общественная палата Самарской области.