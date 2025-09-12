Национально-культурные центры Самары присоединились к голосованию на выборах депутатов гордумы

151

В Самаре подошел к концу первый день выборов депутатов городской Думы Самары восьмого созыва. В числе избирателей на участки сегодня пришли представители различных национально-культурных центров – татары, евреи, башкиры и др. Узнать их можно было в том числе по ярким национальным костюмам.



В первый день на своем избирательном участке проголосовали президент Самарского концертного духового оркестра, заслуженный артист Самарской области Марк Коган и его супруга, куратор Самарского еврейского музея Юлия Коган. Они являются председателем и заместителем председателя городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут Лаам» («Культура народу») города Самара.



«Самара всегда была многонациональным городом, и в нашей работе мы ежедневно сталкиваемся с вопросами межкультурного диалога, сохранения традиций и развития межнациональных отношений. Поэтому важно, чтобы в городской Думе были депутаты, понимающие специфику межэтнического взаимодействия и готовые поддерживать инициативы, направленные на укрепление единства в нашем городе. Хочу поблагодарить организаторов за то, как слаженно работают избирательные участки», – отметил Марк Коган.



Как отметила председатель общественной организации «Курултай (конгресс) башкир» Камила Сизякова, участие в выборах для нее – это ответственность за будущее не только своей семьи, но и города, в котором она живет.



«Мой голос на выборах — это голос за будущее наших детей, за возможность жить в городе, где уважают и ценят культурное многообразие. Призываю всех жителей Самары найти в эти выходные время и принять участие в голосовании. Вместе мы сможем сформировать такую городскую власть, которая будет учитывать интересы всех национальностей и сохранять культурное наследие наших предков», – отметила Камила Сизякова.



Отметим, что в течение дня на избирательных участках было много семей, в том числе многодетных. «Помню, как в детстве родители тоже брали меня с собой голосовать, и сейчас я хочу передать своим детям эту важную традицию. Хочу, чтобы они с ранних лет осознавали: от нашего выбора зависит, какими будут их школы, детские площадки, парки, в которых они будут играть. Мы приходим на этот участок на каждые выборы и ни разу не пропускали возможность голосовать», – сказала мама двенадцати детей, жительница Самары Зинаида Джураева.



Трехдневное голосование за кандидатов в представительные органы власти финиширует 14 сентября в 20:00.

Фото: администрация Самары