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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»

8 августа 2024 10:27
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Марина Сидухина: «Конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы»

В Самарской области продолжается предвыборная кампания. В борьбе за кресло главы региона участвуют шесть кандидатов от разных партий. Среди них:

- депутат Самарской Губернской Думы VII созыва, член фракции «Справедливая Россия – За Правду» Михаил Маряхин,

- самозанятый (предприниматель), заместитель председателя партии «Зелёная Альтернатива» Степан Соловьев,

- депутат Самарской Губернской Думы седьмого созыва, член фракции КПРФ Алексей Лескин,

- депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, член фракции «Новые люди» Владимир Плякин,

- временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области, врио секретаря самарского регионального отделения партии «Единой России» Вячеслав Федорищев,

- член Координационного Совета Самарского регионального отделения ЛДПР Наталья Бисярина.

По словам экспертов, выборы – 2024 отличаются высокой конкурентностью. В кампании участвуют кандидаты от разных партий и с самыми разными точками зрения. Ход предвыборной борьбы в регионе прокомментировала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина.

«Первые мои выборы состоялись в 2004 году в местный парламент г.о. Новокуйбышевск, - рассказывает Марина Сидухина. - За двадцать лет прошло много выборных кампаний, как муниципальных, так регионального и федерального масштаба. В этот период шло совершенствование выборного законодательства, в политической плоскости зарегистрировались и развиваются новые крупные и малые партии. В активную работу на благо городов и сел включается все больше и больше молодых людей. Свежи в памяти яркие эмоции от диалогов и споров на площадке Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга», что подтверждает включенность нашей молодежи в политическую и общественную жизнь. Наступающая осень тоже богата на политические события. В нашем регионе, как и во многих других субъектах РФ, проходят избирательные компании различного уровня. И, что примечательно, конкуренция на выборах 2024 года значительно выше, чем в предыдущие годы. Это дает импульс для развития и повышения эффективности в целом для всех политических сил, крупных и малых партий, ведь чем выше общая конкурентная борьба, тем крепче политическая система!»

Напомним, что досрочные выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года. В поддержку своего выдвижения кандидаты должны были представить в областной избирком минимум 165 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области.

Ранее, 31 мая, глава государства принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области и подписал указ о назначении врио главы региона Вячеслава Федорищева.

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