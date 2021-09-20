Эксперт СПЧ о выборах в Самарской области: "Мне очень понравилось, как работал центр видеонаблюдения"

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Об этом ответственный секретарь Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте РФ Александр Точенов заявил сегодня, во время итоговой пресс-конференции. Он подчеркнул: избирательная кампания в 63 регионе прошла в штатном режиме.

За ходом голосования в Самарской области следили более 5 тысяч независимых общественных наблюдателей и представители партий. В регионе работали три ситуационных центра с 2000 каналами видеосвязи.

Кроме того, избирательные участки объезжала мобильная группа Штаба независимого наблюдения региональной Общественной палаты вместе с представителем СПЧ Александром Точеновым. Он заметил, что главное для них было - убедиться, что выборы проходят прозрачно и легитимно.

" Нам важно, насколько это было честно и правильно. Насколько грамотно была организована процедура голосования, насколько было учтено волеизъявление граждан. Мы смотрели за процедурой голосования и наблюдателями. Потом мы отправим обобщенный доклад Президенту о том, что нужно дальше делать для совершенствования избирательного законодательства и прав граждан".

В Самарской области, по мнению Точенова, ничего негативного зафиксировано не было. Все проходило штатно.

"Вопросы, которые возникали, в основном носили технический характер. Где-то освещение было слабым, где-то недооборудован участок. Все это будет учтено в будущем на будущих выборах. Мне очень понравилось, как работал общественный центр наблюдения и центр видеонаблюдения. Все на своем уровне. Замечательно, что такой же центр был в Самаре и в Тольятти. Тольяттинцы также могли также наблюдать за ходом голосования. Хорошо, что к работе были привлечены в качестве волонтеров студенты юридического факультета четвертого курса. Так что работу УИКов проверяли и специалисты по праву, и опытные наблюдатели. Видел лично, как проходил разбор видеоматериалов. Затем выезжали мобильные группы и все это решалось на месте", - поделился Александр Точенов.