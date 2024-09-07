Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области

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В первый день голосования за губернатора Самарской области явка превысила 25%. Традиционно самыми активными стали сельские районы – более 40% проголосовавших.



«Мы как раз собираемся сейчас проголосовать. Возьмем бабушек, дедушек, маленьких деток и пойдем голосовать. Я считаю важным с детства прививать культуру голосования, ответственности за свой выбор. Голосовать нужно. Если ты проголосовал, то ты имеешь право спросить с власти. Ведь это наш выбор, как дальше будет развиваться район, область и страна в целом. Мы вначале в семье обсуждаем кандидатов - знакомимся с их биографиями, тем что они планирует изменить, какие пути развития видят. Для нас это важно. Конечно, каждый делает свой выбор, не настаивая на какой-то определенной кандидатуре. Потом идем голосовать, а затем обязательно всей семьей на прогулку в парк и по мороженому!», - рассказала руководитель лаборатории крестьянско-фермерского хозяйства Цирулев Наталья Боровкова из Приволжского района.

Жители региона уверены, что сегодня важно показать сплоченность и приверженность настоящим ценностям, голос каждого может быть решающим.

«Мы с женой, конечно, в пятницу с утра сходили проголосовать. Удобно, что можно в пятницу перед работой зайти, выполнить гражданский долг и пойти трудиться. Насколько знаю, у нас почти все утром в первый день голосуют, а потом кто в поле, кто на дойку, по своим делам. Люди стали разбираться и понимать, что реально влияют на власть и важно кто управляет развитием, всем хочется достойное будущее», - говорит руководитель Колхоза им. Куйбышева Владимир Рогов из Кинельского района.

«Сегодня сходили проголосовали с утра вместе с женой. Считаю важным самим управлять своим будущим. На участке все было – и кабинка для голосования, все контролируют общественные наблюдатели. Все, как и должно быть», - считает Дмитрий Климов, главный агроном сельхозпредприятия «Агро-ресурс» из Пестравского района.

«В сельских районах всегда активно голосуют, потому что люди ответственно относятся к своему выбору. Мы с мужем проголосовали, и сельчане почти все, мы же все друг друга знаем. От руководителя многое зависит, поэтому и выбираем для себя», - делится глава Клявлинского районного потребительского общества Наталья Кожевникова.

Фото: pxhere.com