Без перерывов работают Ситуационные центры Общественного штаба независимого наблюдения за выборами по Самарской области

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В Самарской области выбирают депутатов ГосДумы и депутатов Губернской Думы.

Участки работают с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Все три дня без перерывов работают Ситуационные центры Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами по Самарской области. Видеокамеры на участках включены круглосуточно: даже когда участки закрыты на ночной перерыв, за мониторами продолжают следить видеонаблюдатели.

Олеся Мартьянова, видеонаблюдатель ночной смены в Ситуационном центре Общественного штаба независимого наблюдения:

"Ночь прошла спокойно. На тех избирательных участках, что были в поле зрения камер видеонаблюдения, нарушений не зафиксировано, в помещения УИК никто не заходил. Металлические ящики с сейф-пакетами находились в фокусе видеокамер".

В 63-м регионе организованы 3 ситуационных центра Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами - два в Самаре, один в Тольятти. Они работают все три дня голосования. Причем круглые сутки. Видеокамеры на участках также не выключаются.





Фото: администрация Самары