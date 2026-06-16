Жительницы Самары назвали главные мужские недостатки

15 июня — День мужских недостатков. К этой дате дейтинг-сервис Mamba опросил жительниц Самары и узнал, что больше всего расстраивает их в мужчинах. Оказалось, что черты, которые принято считать безобидными, на самом деле раздражают сильнее всего.

Что простить невозможно, а что можно

Раскусить мужчину женщины успевают еще до первого свидания: больше половины опрошенных (51%) говорят, что недостатки становятся заметны уже в переписке. Еще 21% замечают тревожные сигналы на первой встрече, а 11% признались, что по-настоящему увидели недостатки партнера только после начала совместной жизни.

Сильнее всего женщин отталкивают зависимости — алкоголь, азартные игры и подобное: их выбрали 49%. Следом идут грубость и вспышки злости (47%), скупость и нездоровое отношение к деньгам (39%), лень и отсутствие целей в жизни (36%). Каждая пятая не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера.

При этом далеко не все недостатки становятся поводом для конфликта. Например, 53% женщин спокойно относятся к тому, что мужчина не умеет готовить, а 37% готовы мириться с беспорядком дома и тем, что про уборку приходится напоминать. 23% не видят проблемы в том, что партнеру иногда нужно побыть одному. Любовь к видеоиграм (18%) и хобби, занимающие все выходные (19%), для большинства некритичны.

Быт как проверка отношений

Однако есть бытовые привычки, к которым женщины относятся гораздо менее снисходительно. Среди них лидирует громкое чавканье за едой — так ответили 54%. В топе раздражителей также не убранная после себя ванная (43%), еда в кровати (24%), мусорный пакет, который не выбрасывают до последнего (26%), и привычка подолгу сидеть в туалете с телефоном (27%).

На что жалуются подругам

Если о мужских недостатках и говорят с подругами, то чаще всего речь заходит о деньгах. 47% жительниц Самары признались, что могут пожаловаться на скупость и привычку мужчины считать каждую копейку.

С одинаковой частотой женщины жалуются на несколько проблем: безынициативность и нежелание принимать решения (25%), чрезмерную привязанность мужчины к маме (25%) и присутствие бывших партнерш в его жизни (25%). Немногим реже раздражение вызывает эмоциональная холодность (27%).

Главное — характер

52% женщин уверены, что переделать мужчину невозможно: если какие-то качества не устраивают, проще принять человека таким, какой он есть, или расстаться. Еще 39% допускают, что некоторые привычки можно скорректировать, а в возможность полноценного «перевоспитания» партнера верят лишь 8%.

Возможно, именно поэтому большинство женщин считают, что для гармоничных отношений одинаково важны и внешность, и характер (50%). А для 38% характер и вовсе важнее. И лишь 13% отметили, что им труднее принять недостатки внешности в сравнении с остальными проблемами.