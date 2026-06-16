Я нашел ошибку
Главные новости:
Медицина шаговой доступности: в Большечерниговском районе завершается строительство ФАП в поселке Поляков.
В Большечерниговском районе завершается строительство ФАПа
Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны
Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны
 В Ярославле состоялись чемпионат и первенства России среди спортсменов до 18, до 20 и до 23 лет по легкой атлетике в дисциплине «горный бег вверх-вниз».
Любовь Добровольская из Самарской области выиграла чемпионат России по горному бегу
Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре
Экскурсии по следам императорской семьи Романовых стартуют в Самаре
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
Десять знаков отличия «За безаварийную работу» вручены водителям Трамвайно-троллейбусного управления Самары
15 июня в Алексеевском районе в ДТП пострадали пятеро
15 июня в Алексеевском районе в ДТП пострадали пятеро
17-летний юноша без прав в Сызрани перевернул машину в кювет
17-летний юноша без прав в Сызрани перевернул машину в кювет
Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир
Тольятти стал лидером по росту площади покупаемых квартир
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные

Жительницы Самары назвали главные мужские недостатки

250
Жительницы Самары назвали главные мужские недостатки

15 июня — День мужских недостатков. К этой дате дейтинг-сервис Mamba опросил жительниц Самары и узнал, что больше всего расстраивает их в мужчинах. Оказалось, что черты, которые принято считать безобидными, на самом деле раздражают сильнее всего.

Что простить невозможно, а что можно

Раскусить мужчину женщины успевают еще до первого свидания: больше половины опрошенных (51%) говорят, что недостатки становятся заметны уже в переписке. Еще 21% замечают тревожные сигналы на первой встрече, а 11% признались, что по-настоящему увидели недостатки партнера только после начала совместной жизни.

Сильнее всего женщин отталкивают зависимости — алкоголь, азартные игры и подобное: их выбрали 49%. Следом идут грубость и вспышки злости (47%), скупость и нездоровое отношение к деньгам (39%), лень и отсутствие целей в жизни (36%). Каждая пятая не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера.

При этом далеко не все недостатки становятся поводом для конфликта. Например, 53% женщин спокойно относятся к тому, что мужчина не умеет готовить, а 37% готовы мириться с беспорядком дома и тем, что про уборку приходится напоминать. 23% не видят проблемы в том, что партнеру иногда нужно побыть одному. Любовь к видеоиграм (18%) и хобби, занимающие все выходные (19%), для большинства некритичны.

Быт как проверка отношений

Однако есть бытовые привычки, к которым женщины относятся гораздо менее снисходительно. Среди них лидирует громкое чавканье за едой — так ответили 54%. В топе раздражителей также не убранная после себя ванная (43%), еда в кровати (24%), мусорный пакет, который не выбрасывают до последнего (26%), и привычка подолгу сидеть в туалете с телефоном (27%).

На что жалуются подругам

Если о мужских недостатках и говорят с подругами, то чаще всего речь заходит о деньгах. 47% жительниц Самары признались, что могут пожаловаться на скупость и привычку мужчины считать каждую копейку.

С одинаковой частотой женщины жалуются на несколько проблем: безынициативность и нежелание принимать решения (25%), чрезмерную привязанность мужчины к маме (25%) и присутствие бывших партнерш в его жизни (25%). Немногим реже раздражение вызывает эмоциональная холодность (27%).

Главное — характер

52% женщин уверены, что переделать мужчину невозможно: если какие-то качества не устраивают, проще принять человека таким, какой он есть, или расстаться. Еще 39% допускают, что некоторые привычки можно скорректировать, а в возможность полноценного «перевоспитания» партнера верят лишь 8%.

Возможно, именно поэтому большинство женщин считают, что для гармоничных отношений одинаково важны и внешность, и характер (50%). А для 38% характер и вовсе важнее. И лишь 13% отметили, что им труднее принять недостатки внешности в сравнении с остальными проблемами.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый шестой житель Самары планирует открыть свой бизнес в ближайшие два года
16 июня 2026, 13:18
Каждый шестой житель Самары планирует открыть свой бизнес в ближайшие два года
Стоит отметить, что в качестве инструмента продвижения бизнеса 31% опрошенных используют сарафанное радио. Бизнес
167
26% компаний в Самаре стараются удержать сотрудников-пенсионеров
16 июня 2026, 11:11
26% компаний в Самаре стараются удержать сотрудников-пенсионеров
В Самаре 36% компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами. Общество
225
ИИ стал таблеткой от прокрастинации: 68% пользователей из Самарской области быстрее берутся за сложные задачи
16 июня 2026, 10:32
ИИ стал таблеткой от прокрастинации: 68% пользователей из Самарской области быстрее берутся за сложные задачи
Половина опрошенных (50%) отмечает, что ИИ помогает справляться со страхом «чистого листа» — ситуацией, когда задача понятна, но сложно начать. Общество
262
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
229
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
253
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
16 июня 2026  09:07
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
325
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026  17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
1128
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
598
Весь список