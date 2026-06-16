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ИИ стал таблеткой от прокрастинации: 68% пользователей из Самарской области быстрее берутся за сложные задачи

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ИИ стал таблеткой от прокрастинации: 68% пользователей из Самарской области быстрее берутся за сложные задачи

ИИ все чаще становится для сотрудников способом не откладывать сложные задачи, а быстрее сдвигать их с мертвой точки. По данным совместного исследования онлайн-платформы hh.ru и девелопера Level Group, в Самарской области 68% пользователей нейросетей стали быстрее приступать к сложным задачам, 61% используют ИИ как способ справиться с прокрастинацией, а каждый второй отмечает, что нейросети помогают снизить страх «чистого листа».

Согласно данным исследования, 49% респондентов из Самарской области уже используют инструменты на базе ИИ для решения профессиональных задач или учебы. Из них 32% применяют такие решения регулярно, еще 17% — эпизодически. Около 29% планируют начать, еще 22% исключают использование полностью.

Среди тех, кто уже пользуется ИИ, 68% отметили, что благодаря нейросетям стали быстрее приступать к сложным задачам. Из них 38% говорят, что ИИ помогает сразу наметить первые шаги и быстрее перейти к их выполнению, а 30% видят положительный эффект влияния сетей, хотя и не считают его существенным. При этом только 3% признались, что ИИ, наоборот, усложняет старт и отвлекает.

Еще 61% пользователей признались, что ИИ помогает им браться за задачи, которые раньше могли неделями откладываться «на потом». Для 21% нейросети уже стали привычным способом быстро включиться в работу и преодолевать внутреннее сопротивление, а 40% обращаются к ним в моменты, когда задача кажется слишком объемной или непонятной.

Половина опрошенных (50%) отмечает, что ИИ помогает справляться со страхом «чистого листа» — ситуацией, когда задача понятна, но сложно начать: написать первый абзац, собрать структуру или сформулировать мысль. Для 41% такой проблемы либо не было изначально, либо ИИ на нее не повлиял.

ИИ также меняет восприятие сложных задач. 61% пользователей признались, что с нейросетями сложные задачи становятся «менее страшными»: 15% теперь воспринимают их скорее как челлендж, а 46% ощущают рядом «помощника в кармане». 16% респондентов говорят о том, что восприятие сложности задачи совсем не меняется от применения к ней новых инструментов.

Наиболее востребованным сценарием пользователей с ИИ стала работа с черновиком. 87% пользователей хотя бы иногда применяют ИИ для создания исходной заготовки: текста, кода, структуры. Из них у 20% финальный результат регулярно вырастает из «рыбы», сгенерированной нейросетью, 45% делают это часто, но для отдельных типов задач, 22% — изредка для рутины.

Кроме того, 73% пользователей считают, что ИИ помогает быстрее структурировать мысли: 21% говорят, что он «раскладывает хаос по полочкам», а 52% признают пользу, но отмечают, что структуру все равно нужно дорабатывать вручную.

«Главный сдвиг, который показывает опрос, связан не только с автоматизацией, а с психологией начала работы. Для многих людей самым сложным этапом становится не выполнение задачи, а вход в нее: сформулировать первый абзац, собрать структуру, понять, с какой стороны подступиться. ИИ в этом смысле работает как инструмент снижения внутреннего сопротивления. Он не отменяет экспертизу человека, но помогает быстрее перейти от тревоги и откладывания к действию», — комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.

Опрос был проведен с 29 мая по 8 июня 2026 года среди 2032 российских соискателей, в том числе из Самарской области.

Теги: Опрос

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