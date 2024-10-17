Земляне могут увидеть яркую комету

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Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которая 12 октября комета приблизилась к Земле на расстояние около 70 миллионов километров, можно заметить над западной частью горизонта невооруженным глазом или с помощью любительского телескопа.

Яркий, длинный хвост кометы состоит из пыли и газа, которые образуются при приближении небесного тела к Солнцу. Как рассказали в Московском планетарии, к концу октября комета станет едва различимой. Чтобы ее разглядеть, сначала понадобится бинокль, а затем и телескоп, пишет ГТРК "Сочи".

Комета была открыта в январе 2023 года в обсерватории Цзыцзиньшаня в Китае. Через месяц независимо от первооткрывателей ее обнаружили с помощью телескопа проекта ATLAS в Южной Африке.

Комета привлекла внимание астрономов своей яркостью. Они классифицировали ее как возможную Великую комету – так называют те небесные тела, которые становятся особенно яркими и заметными для землян, пишет Смотрим.