Завершились наземные испытания "Луны-25"

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Все наземные испытания космического аппарата первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли "Луна-25" завершились успешно. Об этом сообщили в пресс-службе "Научно-производственного объединения имени Семена Алексеевича Лавочкина".

В пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина, где был изготовлен аппарат, рассказали, что наземный комплекс управления уже готов к началу летных испытаний "Луны-25".

Проект "Луна 25" подразумевает доставку автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Модуль совершит посадку рядом с кратером Богуславского.

Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск был перенесен с июля на 11 августа. Это сделано для того, чтобы достигнуть требуемой надежности. Для нее необходимо провести дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивой работы наземных управления на этапах проведения коррекций и посадки.

"Луне-25" предстоит отработать мягкую посадку, проанализировать грунт и провести длительные научные исследования на поверхности Луны, пишет Смотрим.