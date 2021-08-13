Законопроект об изъятии загранпаспортов у должников внесен в Госдуму

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Законопроект об изъятии заграничных паспортов у должников внесен в Госдуму. Об этом сообщает "Интерфакс". Согласно проекту закона, загранпаспорта могут изымать у граждан, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений. После погашения задолженности должник сможет получить свой документ в миграционной службе.

Такие же ограничения возможны, если гражданин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, – до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда.

То же касается осужденных за совершение преступления, – до отбытия наказания или до освобождения от него.

Кроме того, в законопроекте устанавливаются основания для признания загранпаспортов недействительными при изменении владельцем имени, фамилии, а также даты рождения и пола. В таком случае документы тоже будут изымать