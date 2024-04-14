Задержанные рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ начали выполняться

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Задержанные в целях безопасности из-за напряженной ситуации в ближневосточном регионе рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ начали вылетать в точку назначения. Об этом 14 апреля сообщили в авиакомпании, пишут "Известия".

«На время ожидания вылета пассажирам предоставлялись услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Аэрофлота».

В компании уточнили, что ближайший рейс в столицу Ирана Тегеран в соответствии с расписанием запланирован на 17.04.2024. Авиакомпания будет информировать пассажиров о статусе выполнения рейсов в Иран, отметили в «Аэрофлоте».

Вечером 13 апреля из-за угроз эскалации конфликта между Ираном и Израилем иорданские власти решили временно закрыть воздушное пространство своей страны начиная с 23:00 субботы.