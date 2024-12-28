За незаконную регистрацию ИП хотят сажать в тюрьму на срок до 5 лет

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Правительство России внесло в Государственную Думу РФ законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП). Соответствующий закон доступен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, организаторам незаконной регистрации ИП через подставные лица и органы власти будет назначен срок до пяти лет лишения свободы. При этом лица, совершившие преступление впервые, будут освобождены от уголовной ответственности.

"Предлагаемые изменения статей 173.1, 173.2 УК РФ, с учетом их направленности на повышение уровня уголовно-правовой охраны правоотношений в экономической сфере, концептуальных возражений не имеют", – говорится в тексте документа.

Отмечается, что изменения будут внесены в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса и дополнят наказание за незаконную регистрацию физических лиц в качестве ИП, пишет РЕН-ТВ.