Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные

За лето в России пропали более 250 детей

10 сентября 2025 12:31
93
За лето в России пропали более 250 детей

253 случая исчезновения детей зарегистрированы в российских регионах с июня по август 2025 года. Эти данные привел проект ассоциации "Помощь в поиске детей".

Волонтеры начинают работу по поиску детей сразу после получения заявки о пропаже ребенка. При этом все обращения проверяются на достоверность, а также на подачу заявления в МВД, сообщили в ассоциации, которая запустила мобильное приложение "Где мои дети". Это приложение позволяет направить на мобильный ребенка сигнал, который он услышит, даже если на устройстве выставлен беззвучный режим. Также приложение отслеживает геолокацию ребенка. Ребенок сам может послать родителям сигнал бедствия, при этом на карте будет показан район, в котором он сейчас находится.

В ассоциации "Помощь в поиске детей отметили", что из 253 пропавших несовершеннолетних за минувшее лето 227 детей нашли волонтеры. 11 детей по-прежнему числятся в розыске, а 15 – погибли. Наибольшее число пропаж детей пришлось на Приморский край. Там исчезло за лето 60 мальчиков и девочек. 26 детей за лето пропали в Калининградской области, 19 – в Свердловской области, 13 – в Кемеровской области.

Волонтеры получают задания на поиск пропавших детей через систему оповещения после того, как координатор согласовал действия поисковиков с полицией. Это позволяет действовать максимально эффективно для достижения результата, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
83
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
126
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
293
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
361
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
282
Весь список