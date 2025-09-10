За лето в России пропали более 250 детей

93

253 случая исчезновения детей зарегистрированы в российских регионах с июня по август 2025 года. Эти данные привел проект ассоциации "Помощь в поиске детей".

Волонтеры начинают работу по поиску детей сразу после получения заявки о пропаже ребенка. При этом все обращения проверяются на достоверность, а также на подачу заявления в МВД, сообщили в ассоциации, которая запустила мобильное приложение "Где мои дети". Это приложение позволяет направить на мобильный ребенка сигнал, который он услышит, даже если на устройстве выставлен беззвучный режим. Также приложение отслеживает геолокацию ребенка. Ребенок сам может послать родителям сигнал бедствия, при этом на карте будет показан район, в котором он сейчас находится.

В ассоциации "Помощь в поиске детей отметили", что из 253 пропавших несовершеннолетних за минувшее лето 227 детей нашли волонтеры. 11 детей по-прежнему числятся в розыске, а 15 – погибли. Наибольшее число пропаж детей пришлось на Приморский край. Там исчезло за лето 60 мальчиков и девочек. 26 детей за лето пропали в Калининградской области, 19 – в Свердловской области, 13 – в Кемеровской области.

Волонтеры получают задания на поиск пропавших детей через систему оповещения после того, как координатор согласовал действия поисковиков с полицией. Это позволяет действовать максимально эффективно для достижения результата, пишет Смотрим.