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За кормление птиц рядом с жилыми домами можно получить штраф, если из-за этого будет создана санитарно-эпидемиологическая угроза. Об этом 30 июля рассказал зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов.

«За кормление голубей и других птиц в жилых зонах может грозить ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»), такая судебная практика есть. Однако она применима лишь в тех случаях, когда кормление голубей создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Соответственно, это штраф не за кормление, а за последствия от него», — сказал он в беседе с ТАСС.

Уточняется, что по этой статье для граждан предусмотрена ответственность от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц штраф составляет 10–30 тыс. рублей, для юрлиц — до 250 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается. Также штрафы грозят жильцам, выбрасывающим мусор из окна или оставляющим его в подъезде, однако для привлечения к ответственности необходимы доказательства нарушений, пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана