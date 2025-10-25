Я нашел ошибку
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
В России учредили премию имени Федорова в области гидрометеорологии
В России учредили премию имени Федорова в области гидрометеорологии
Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»
В Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»
Самарские лесоводы заготовят семена на 7 тонн для будущих лесов
Самарские лесоводы заготовят семена на 7 тонн для будущих лесов
Россиянам назвали признаки некачественного вина
Россиянам назвали признаки некачественного вина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
За езду на летней резине после 1 декабря грозит штраф

25 октября 2025 09:58
202
за езду на летней резине после 1 декабря грозит штраф

За езду на летней резине после 1 декабря водители в России могут получить штраф. Об этом 25 октября сообщил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

«Инспектор ГИБДД уполномочен выписать штраф за использование летней резины в период с 1 декабря по 28 (29) февраля, а за эксплуатацию зимних шипованных шин — с июня по август. На текущий момент размер административного штрафа за использование несезонной резины единый для всех регионов России и составляет 500 рублей», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Эксперт уточнил, что еще с 1 сентября 2023 года в силу вступил запрет на использование летней резины зимой, а шипованной — летом. По словам Касьяненко, круглый год можно использовать только всесезонную резину, пишут "Известия".

В центре внимания
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
194
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
354
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
388
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
490
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
737
