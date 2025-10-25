за езду на летней резине после 1 декабря грозит штраф

202

За езду на летней резине после 1 декабря водители в России могут получить штраф. Об этом 25 октября сообщил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

«Инспектор ГИБДД уполномочен выписать штраф за использование летней резины в период с 1 декабря по 28 (29) февраля, а за эксплуатацию зимних шипованных шин — с июня по август. На текущий момент размер административного штрафа за использование несезонной резины единый для всех регионов России и составляет 500 рублей», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Эксперт уточнил, что еще с 1 сентября 2023 года в силу вступил запрет на использование летней резины зимой, а шипованной — летом. По словам Касьяненко, круглый год можно использовать только всесезонную резину, пишут "Известия".