Южная часть Камчатки сдвинулась на два метра после землетрясения

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Южная часть Камчатки сместилась почти на 2 м в сторону юго-востока после мощного землетрясения 30 июля. Об этом сообщил местный филиал Геофизической службы РАН по итогам предварительных геодинамических наблюдений.

По их данным, наибольшие горизонтальные смещения зафиксированы в южной части полуострова. Они сопоставимы по масштабу с последствиями землетрясения 2011 г. в японском регионе Тохоку. Петропавловск-Камчатский и расположенные рядом станции также зафиксировали движение, но меньшего масштаба. Смещения совпадают с моделью подвижек в очаге – пик активности пришелся на южный фланг, что и объясняет разрушительное воздействие в Северо-Курильске и более слабые последствия в Петропавловске-Камчатском.

Землетрясение магнитудой 8,8 у берегов Камчатки стало самым мощным с 1953 г. Оно вызвало цунами у побережья Северо-Курильска и активизировало вулканическую деятельность в регионе. Как сообщили в ДВО РАН, после подземных толчков начали просыпаться вулканы – сначала Авачинский, затем Ключевской. В последнем пепловый столб поднялся до 6 км, а на склоне сформировался лавовый поток.

К 4 августа поток лавы с Ключевского вулкана спустился примерно на 3 км и подошел к леднику Богдановича, пишут Ведомости.