Январь 2025 года в Москве может стать одним из самых теплых в истории

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Январь 2025 года в Москве может стать вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом в среду, 22 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока январь 2020 года был самым «жарким», и средняя месячная температура была ровно 0 градусов, вот такой теплый месяц, сейчас на втором месте пока идем», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что до конца месяца температура будет на градус выше нормы и значительного похолодания не ожидается, пишут "Известия".