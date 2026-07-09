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«Яндекс» запустил карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС

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«Яндекс» запустил карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС

«Яндекс» сделал интерактивную карту АЗС общедоступной — теперь наличие топлива и очереди могут проверять все пользователи приложений «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Ранее такая возможность была только у водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», — говорится в сообщении пресс-службы. Также сообщается, что информация об очередях пока тестируется в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели она станет доступна и в других регионах.

Для оценки ситуации на дороге «Яндекс» применяет комбинированный подход: данные из «Карт», технологию, аналогичную «Пробкам», статистику заказов топлива, а также опросы водителей, которые только что заправились или просто проезжали мимо заправки, пишет Ура.ру. 

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