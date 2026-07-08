Школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) разделят на два курса

В российских школах в 2024–2025 в обязательном порядке начали преподавать основы военной подготовки в рамках дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Школьникам рассказывают о типах оружия, беспилотниках и основах военной тактики. С 8-го по 11-й класс предмет обязателен. Данный предмет объединяет дисциплины «Начальная военная подготовка» (НВП) и «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), пишет Lenta.ru.

Сама программа включает в себя строевую, огневую и тактическую подготовку, изучение БПЛА, топографию и воинские уставы. Для старшеклассников материал углубленный, для 8-х классов — общий. Девочки и дети по религиозным причинам могли изучать данный модуль добровольно, пишет Ура.ру.

Предмет ОБЗР хотят вновь расформировать на два прежних курса: НВП и БЖД. Данный документ находится на стадии общественного обсуждения и межведомственного согласования, передают «Известия».

Курс «НВП» включает огневую подготовку, сборку и разборку автомата Калашникова и пистолета Макарова, занятия в тирах. Также в программе тактическая медицина, основы работы с беспилотниками, военная топография и строевая подготовка.

А предмет «БЖД» посвящен защите от природных, техногенных и социальных угроз: информационная безопасность, противодействие мошенничеству, действия при ЧС и первая помощь. После утверждения новые курсы внедрят поэтапно, оценка по ним будет учитываться наравне с другими предметами.