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Выставку-форум «Россия» посетил Президент Владимир Путин

5 декабря 2023 13:03
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Выставку-форум «Россия» посетил Президент Владимир Путин

Глава государства осмотрел экспозицию в сопровождении генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Натальи Виртуозовой.


Владимир Путин ознакомился со стендом «Движения первых» и платформы «Россия – страна возможностей», затем прошел по павильону Минпромторга. В нем представлены инсталляции, олицетворяющие вызовы, с которыми сталкивались российские предприятия, и современные достижения промышленности в различных уголках нашей страны. Также Президент не оставил без внимания выставочный павильон «Атом». Он посвящен истории отечественной ядерной физики и технологиям использования ядерной энергии.  
На международной выставке «Россия» представлены важнейшие достижения страны в различных сферах: науке, промышленности, сельском хозяйстве, культуре и других. Это одна из самых масштабных экспозиций, где о себе рассказывают все 89 регионов страны, а также крупные госкомпании. Помимо выставки, на ВДНХ проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты.
Самарская область также представляет собственную презентацию, в рамках которой рассказывает о своих достижениях, открытиях и амбициозных проектах. Каждый день на самарской площадке различные активности: викторины, шоу-запуск ракеты, лекции, фильмы, автограф-сессии со знаменитостями.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посетить ее может любой желающий.
 

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