Я нашел ошибку
Главные новости:
Как оставаться на связи при нуле — 5 лайфхаков от билайна
Как оставаться на связи при нуле — 5 лайфхаков от билайна
Президент Кубы отправился в Россию с рабочим визитом
Вырос интерес к профессии “Дизайн одежды” 
Вырос интерес к профессии “Дизайн одежды” 
В России предложили отменить штрафы за шашлык на закрытом мангале
В России предложили отменить штрафы за шашлык на закрытом мангале
Сотрудники завода обновили памятник героям Великой Отечественной войны в пос. Стройкерамика
Сотрудники завода обновили памятник героям Великой Отечественной войны в пос. Стройкерамика
Самарец выиграл четыре медали на чемпионате Европы по плаванию
Самарец выиграл четыре медали на чемпионате Европы по плаванию
Проект из Самарской области стал победителем конкурса Российского футбольного союза и Минспорта РФ "Россия - футбольная страна"
Проект из Самарской области стал победителем конкурса Российского футбольного союза и Минспорта РФ "Россия - футбольная страна"
На международной выставке-форуме "Россия" в Москве завершилась тематическая неделя спорта
На международной выставке-форуме "Россия" в Москве завершилась тематическая неделя спорта
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.31
-0.38
EUR 98.47
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные

Вырос интерес к профессии “Дизайн одежды” 

7 мая 2024 09:49
70
Вырос интерес к профессии “Дизайн одежды” 

За последний год количество резюме специалистов по данной специальности выросло на 20%, а на модельеров-конструкторов одежды еще больше — на 40%. Этот рост произошел на фоне длительного периода снижения интереса к обеим профессиям.

По данным аналитиков Московского художественно-промышленного института, основанным на информации SuperJob, популярность профессии «Дизайнер одежды» и «Модельер-конструктор одежды» начала расти в 2023 году после нескольких лет спада. С 2019 по 2022 год число резюме дизайнеров одежды упало на 57%, а модельеров-конструкторов – в среднем на 20%. Однако в 2023 году произошел перелом тенденции - количество резюме на «Дизайнера одежды» выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 102, а на «Модельера-конструктора» на 41%. В первом квартале 2024 года уже подано 36 новых резюме на «Дизайнера одежды», и если такой темп роста сохранится, то по итогам года число резюме может достичь 140, превысив показатели 2023 года. Аналогично и по профессии «Модельер-конструктор». За первый квартал было 18 резюме, за год может быть порядка 70, что будет значитель больше, чем в 2023 (38).

Согласно данным HeadHunter, конкурс на профессию дизайнера костюма и модельера-конструктора в апреле 2024 года составляет всего 4 и 3 человека на место соотвественно. Всего 613 резюме на 162 вакансии по дизайнеру одежды и 80 резюме на 28 предложений по специальности модельер-конструктор. Это самые низкие показатели среди творческих профессий. Очевидна потребность рынка в специалистах при недостаточном предложении.

Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), объясняет причины такого роста: "Во-первых, уход зарубежных конкурентов с российского рынка создал дополнительные возможности для отечественных дизайнеров. Во-вторых, после окончания пандемии люди стали уделять больше внимания своему внешнему виду и гардеробу, что привело к повышенному спросу на авторские модели одежды. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы, а индустрия моды в России будет активно развиваться, создавая новые рабочие места и укрепляя экономику страны".

Согласно данным сайта «Город работ» по уровню зарплат лидирует профессия UX/UI дизайнера (в среднем 105 тыс. руб. в Москве и 95 тыс. руб. по России), за ней следуют моушн-дизайнер и дизайнер интерьеров. Дизайнер одежды занимает 4-е место со средней зарплатой 89 тыс. руб. в Москве и 61 тыс. руб. по России.

Эксперт отмечает, что рост интереса к профессии дизайнера одежды может привести к усилению конкуренции в отрасли и, как следствие, к повышению качества дизайнерских решений. Кроме того, увеличение спроса на эту специальность может стимулировать развитие образовательных программ в сфере дизайна одежды, что позволит готовить более квалифицированных специалистов для индустрии моды.

Алексей Егоров отметил важность подготовки кадров для отрасли: "В МХПИ мы уже наблюдаем повышенный интерес абитуриентов к программам, связанным с дизайном одежды. Мы планируем расширять и совершенствовать наши образовательные программы в этой сфере, чтобы обеспечить индустрию моды высококвалифицированными специалистами и поддержать развитие отечественных брендов одежды".

Напомним, что самой быстрорастущей по популярности дизайнерской профессией за последние 5 лет стала специализация в области UX/UI дизайна - число резюме выросло в 3 раза с 2019 по 2023 год. Однако в 2023 году по темпам роста ее обошла новая специальность - моушн-дизайнер, количество резюме по которой увеличилось более чем в 2 раза.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
6 мая 2024  22:34
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
267
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
6 мая 2024  18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
477
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
6 мая 2024  18:15
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
302
Самара встретила Паровоз Победы
6 мая 2024  17:09
Самара встретила Паровоз Победы
355
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
6 мая 2024  16:11
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
323
Весь список