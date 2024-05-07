Вырос интерес к профессии “Дизайн одежды” 

70

За последний год количество резюме специалистов по данной специальности выросло на 20%, а на модельеров-конструкторов одежды еще больше — на 40%. Этот рост произошел на фоне длительного периода снижения интереса к обеим профессиям.

По данным аналитиков Московского художественно-промышленного института, основанным на информации SuperJob, популярность профессии «Дизайнер одежды» и «Модельер-конструктор одежды» начала расти в 2023 году после нескольких лет спада. С 2019 по 2022 год число резюме дизайнеров одежды упало на 57%, а модельеров-конструкторов – в среднем на 20%. Однако в 2023 году произошел перелом тенденции - количество резюме на «Дизайнера одежды» выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 102, а на «Модельера-конструктора» на 41%. В первом квартале 2024 года уже подано 36 новых резюме на «Дизайнера одежды», и если такой темп роста сохранится, то по итогам года число резюме может достичь 140, превысив показатели 2023 года. Аналогично и по профессии «Модельер-конструктор». За первый квартал было 18 резюме, за год может быть порядка 70, что будет значитель больше, чем в 2023 (38).

Согласно данным HeadHunter, конкурс на профессию дизайнера костюма и модельера-конструктора в апреле 2024 года составляет всего 4 и 3 человека на место соотвественно. Всего 613 резюме на 162 вакансии по дизайнеру одежды и 80 резюме на 28 предложений по специальности модельер-конструктор. Это самые низкие показатели среди творческих профессий. Очевидна потребность рынка в специалистах при недостаточном предложении.

Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), объясняет причины такого роста: "Во-первых, уход зарубежных конкурентов с российского рынка создал дополнительные возможности для отечественных дизайнеров. Во-вторых, после окончания пандемии люди стали уделять больше внимания своему внешнему виду и гардеробу, что привело к повышенному спросу на авторские модели одежды. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы, а индустрия моды в России будет активно развиваться, создавая новые рабочие места и укрепляя экономику страны".

Согласно данным сайта «Город работ» по уровню зарплат лидирует профессия UX/UI дизайнера (в среднем 105 тыс. руб. в Москве и 95 тыс. руб. по России), за ней следуют моушн-дизайнер и дизайнер интерьеров. Дизайнер одежды занимает 4-е место со средней зарплатой 89 тыс. руб. в Москве и 61 тыс. руб. по России.

Эксперт отмечает, что рост интереса к профессии дизайнера одежды может привести к усилению конкуренции в отрасли и, как следствие, к повышению качества дизайнерских решений. Кроме того, увеличение спроса на эту специальность может стимулировать развитие образовательных программ в сфере дизайна одежды, что позволит готовить более квалифицированных специалистов для индустрии моды.

Алексей Егоров отметил важность подготовки кадров для отрасли: "В МХПИ мы уже наблюдаем повышенный интерес абитуриентов к программам, связанным с дизайном одежды. Мы планируем расширять и совершенствовать наши образовательные программы в этой сфере, чтобы обеспечить индустрию моды высококвалифицированными специалистами и поддержать развитие отечественных брендов одежды".

Напомним, что самой быстрорастущей по популярности дизайнерской профессией за последние 5 лет стала специализация в области UX/UI дизайна - число резюме выросло в 3 раза с 2019 по 2023 год. Однако в 2023 году по темпам роста ее обошла новая специальность - моушн-дизайнер, количество резюме по которой увеличилось более чем в 2 раза.