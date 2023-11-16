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ВВП РФ рекордно вырос в III квартале на 5,5%

16 ноября 2023 10:52
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ВВП РФ рекордно вырос в III квартале на 5,5%

Валовый внутренний продукт (ВВП) страны в III квартале вырос относительно соответствующего периода 2022 года на 5,5%, сообщается на сайте Росстата.

ВВП показал такой рекордный рост за III квартал впервые с 2021 года. Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 2,9% с прежней в 2,8%. По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырастет в 2023 году на 3%.

Банк России повысил в октябре прогноз роста ВВП с 1,5-2,5% до 2,2-2,7%. Еврокомиссия в 2023 году ожидает рост ВВП РФ на 2%, а ранее прогнозировала снижение на 0,9%, сообщается в ноябрьском прогнозе ЕК.

По оценке ЕК, экономика РФ в 2024 и 2025 годах будет расти на 1,6% ежегодно. В мае 2023 года Еврокомиссия прогнозировала спад российской экономики по итогам 2023 года на 0,9%, в 2024 году – рост ВВП на 1,3%, пишет Смотрим.

Сейчас ЕК ожидает рост ВВП РФ в 2023 году на 2%. "России удалось перенаправить большую часть своего экспорта в Китай, Индию и другие страны", – сообщила ЕК.

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