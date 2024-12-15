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Врач рассказала о неочевидных причинах головной боли

15 декабря 2024 13:58
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Врач рассказала о неочевидных причинах головной боли

Головные боли могут возникать из-за проблем с височно-нижнечелюстным суставом (ВНЧС). По разным данным, распространенность заболеваний ВНЧС среди взрослого населения мира варьируется от 15 до 34%. Врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим направлением научно-клинического центра «EUROKAPPA clinic» Виктория Радько рассказала 15 декабря «Известиям» о неочевидных причинах головной боли.

По мнению специалиста, болезни височно-нижнечелюстного сустава могут приводить к неприятным ощущениям в голове, которые возникают из-за чрезмерного напряжения жевательных мышц, воспалительных процессов в суставе и раздражения соседних нервов. Также проблемные состояния челюстей могут способствовать ухудшению кровообращения и сжатию нервных структур в области шеи, что усиливает болевой синдром.

Патологии височно-нижнечелюстного сустава могут вызывать головные боли вследствие ухудшения сна. Ночью напряжение мышц в области ВНЧС может усиливаться, особенно у пациентов с бруксизмом, что добавляет нагрузку на суставы и мышцы.

«Заболевания ВНЧС оказывают влияние не только на челюсти, но и на общее состояние организма, поэтому важно своевременно обращаться за ортодонтическим лечением», — отмечает Радько.

Основной причиной для заболеваний ВНЧС служат внешние факторы, такие как травмы лица, которые инициируют патологические изменения, а также резкое увеличение уровня стресса может значительно затруднить работу челюстного сустава. К местным факторам можно отнести потерю зубов и последующую перестройку зубочелюстной системы.

«При жалобах на головную боль врач должен провести диагностические тесты, чтобы определить, связаны ли симптомы с перенапряжением мышц или нарушениями работы сустава. От этого напрямую зависит стратегия лечения», — подытожила Радько.

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