Воздушная часть парада Победы над Красной площади состоится

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Метеоусловия позволяют провести воздушную часть парада Победы над Красной площадью в Москве. Об этом сообщил в воскресенье, 9 мая, командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Кобылаш.

«Да, мы готовимся. Экипажи выполняют взлеты в соответствии с запланированным временем, и готовятся выполнить задачу - в День Победы пройти над Красной площадью», — сказал Кобылаш в эфире Первого канала.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Подмосковье начали разгон туч перед проведением парада Победы в Москве.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что погодные условия могут оказать влияние на проведение парада Победы в Москве, в частности, его воздушной части, сообщают "Известия".

Фото: Дильдина Светлана