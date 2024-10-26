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Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре российских законах

26 октября 2024 11:46
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Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре российских законах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о законах, которые вступят в силу с ноября.

В первую очередь он напомнил о законе, ужесточающем с 7 ноября правила въезда мигрантов в страну. По нему информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности. Кроме того, изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы, утверждает Володин.

Также с 21 ноября решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги. До этого дня те, кого приняли в гражданство, должны ее принести.

Кроме того, с 1 ноября Роскомнадзор должен будет вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Чтобы попасть в него, владельцы должны предоставить сведения о себе и «не распространять запрещенную информацию». По мнению главы ГД, это повысит безопасность в цифровой среде, пишет Лента.

С 11 ноября досрочно прекратят полномочия иноагентов в органах власти. «Представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», — счел Володин.

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