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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах.

Как он напомнил в своём Telegram, с 1 августа в стране вступают в силу законы, касающиеся целого ряда сфер жизни: противодействие мошенникам, защита исторической памяти, поддержка участников СВО.

Так, например, согласно новым законам, с августа банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей, а от смс-рассылок можно будет отказаться, написав заявление оператору связи.

«Введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите нашей страны и её интересов. Это касается мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы», — рассказал о другом законе Володин.

Вместе с тем для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ.

Также военные из зоны СВО и их родные будут освобождены от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов.