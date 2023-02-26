Володин перечислил законы, которые вступят в силу с 1 марта

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законах, которые вступают в силу в марте, в том числе о законе, который запрещает торговлю животными в неподобающих условиях.

"Начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены", – отметил Володин в своем Telegram-канале.

С 1 марта вступят в силу законы о введении в новых регионах России социального законодательства.

"Жители Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки по стандартам России.

В сфере образования: бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, для студентов – академическая и социальная стипендии", – пояснил Володин.

В Москве, Белгородской и Московской областях с 1 марта запустят эксперимент по удаленной продаже лекарств, пишет Смотрим.