Я нашел ошибку
Главные новости:
Власти ответили на главный вопрос о судьбе VPN в России
Власти ответили на главный вопрос о судьбе VPN в России
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию «Лики и маски на самарских зданиях»
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию «Лики и маски на самарских зданиях»
Туристам рекомендовали начать изучать маршруты не через Крымский мост
Туристам рекомендовали начать изучать маршруты не через Крымский мост
В Самаре запустили опрос среди посетителей пляжей
В Самаре запустили опрос среди посетителей пляжей
Напоминаем: в регионе действует особый противопожарный режим!
Напоминаем: в регионе действует особый противопожарный режим!
Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома
Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома
Коллекторам запретили скрывать номер телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения
Коллекторам запретили скрывать номер телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения
В Самарском регионе прошло профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»
В Самарском регионе прошло профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные

Власти ответили на главный вопрос о судьбе VPN в России

20 июля 2025 20:35
43
Власти ответили на главный вопрос о судьбе VPN в России

Тотальный запрет на использование VPN-сервисов в России не планируется. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. 

«VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни», — заявил Боярский. Его слова приводит «Дума ТВ». Он отметил, что многие граждане используют VPN для доступа к обновлениям программного обеспечения, драйверам и образовательным ресурсам, а не для противоправных целей.

Парламентарий напомнил, что Госдума ранее одобрила во втором чтении законопроект о крупных штрафах за  рекламу VPN-сервисов. По его словам, подобная мера уже действует в отношении других товаров, которые разрешены к обороту, но подлежат социальной регуляции. В частности, депутат сравнил регулирование рекламы VPN с ограничениями на рекламу табака и алкоголя: товары доступны для покупки и использования, однако их продвижение ограничено законом, пишет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
20 июля 2025  15:34
Днем 21-23 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
176
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
20 июля 2025  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
269
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
577
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
607
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
545
Весь список