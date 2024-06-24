Власти Дагестана объявили трехдневный траур по погибшим в терактах

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Траур объявлен в Дагестане с 24 по 26 июня в связи с гибелью людей во время терактов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Мелихов.

"В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи", - сообщается в Telegram-канале главы региона.

Меликов поручил правительству оказать пострадавшим и родственникам погибших всю необходимую помощь.

Напомним, теракты в Дагестане произошли вечером 23 июня. Вооруженные бандиты напали на православный храм и синагогу в Дербенте. Помимо этого, атаке подвергся пост ДПС в Махачкале. Сразу после этого в республике был введен режим контртеррористической операции.

По последней информации, в ходе боестолкновений погибли свыше 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. Точное число раненых пока не известно.

Как ранее сообщил глава Дагестана, в ходе КТО ликвидированы шестеро террористов. Поиски их пособников продолжаются, пишет РГ.