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Владимир Путин назвал экстремизм прямой угрозой единству России. Президент призвал жёстко пресекать любые экстремистские проявления. Об этом глава государства заявил в видеопоздравлении с Днем сотрудников органов безопасности.



По словам Путина, государство, наш народ делает все необходимое для продуктивной работы сотрудников органов безопасности, для технического оперативного, кадрового укрепления специальных служб. И надо использовать этот потенциал по максимуму, уверенно решая все поставленные задачи, подчеркнул президент.