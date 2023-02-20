VK полностью выкупила образовательную платформу "Учи.ру"

104

Холдинг VK, владевший 25-процентной долью в образовательной онлайн-платформе для школьников "Учи.ру", выкупил всю оставшуюся часть в размере 75%. Сумма сделки составила 8,7 миллиарда рублей.

"VK консолидировала крупнейшую онлайн-платформу для школьников 'Учи.ру', выкупив оставшуюся долю в размере 75%", — говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что сделка позволит усилить позиции группы в сегменте дополнительного школьного образования.

VK (тогда — Mail.ru Group) купила 25% "Учи.ру" в декабре 2020 года. Сумма сделки составила 3,75 миллиарда рублей. Холдинг получил опцион на выкуп контрольной доли в сервисе до конца 2022—2023 годов.

"Учи.ру" — это образовательный сервис для школьников, позволяющий осваивать онлайн основные предметы школьной программы. Ограниченное число занятий доступно бесплатно, а для полного доступа необходимо оформить платную подписку.

Сервис также помогает школьникам изучать программирование, готовиться к экзаменам и принимать участие в олимпиадах. По собственным данным, "Учи.ру" пользуются более 12 миллионов учеников, 6 миллионов родителей и 800 тысяч учителей, пишет Смотрим.