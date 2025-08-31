119

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Кадры прилета российского лидера появились в Telegram-канале Кремля.

Визит Путина в КНР продлится четыре дня. Первым городом, который посетит российский президент, станет Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. В рамках поездки в Китай Путин также проведет двусторонние встречи с иностранными коллегами и примет участие в праздновании 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, пишет Смотрим.

"Впереди у Президента России – четыре дня насыщенной программы", – отмечается в публикации Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин будет ездить по КНР на автомобиле "Аурус" с китайскими номерами. При этом во время визитов лидера России в другие государства на машинах кортежа стоят московские номера.