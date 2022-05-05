Виноделы во Франции опасаются нехватки стеклянных бутылок из-за роста цен, передает РИА Новости. Причина – подорожание природного газа, который используется в стекловаренных печах для нагревания песка до температуры более 1300 градусов. Кроме того, на ситуацию повлияла забастовка дальнобойщиков, охватившая в марте Испанию, откуда Франция также получает стекло. Была нарушена работа стекольных заводов. В среднем цены на бутылки для вина во Франции выросли на 30-40%.

Сегодня же пришла новость из Германии. Там прогнозируют 30% рост цен на пиво. Причина – на 250% в ФРГ подорожало электричество, солод – на 70%и деревянные поддоны для транспортировки на 150%.