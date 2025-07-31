Верховный суд России признал правомерной самооборону при нападении с дубинками

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Верховный суд РФ признал правомерным применение самообороны в случае нападения с использованием резиновых дубинок. Об этом говорится в определении Судебной коллегии по уголовным делам, с которым ознакомился ТАСС.

"Потерпевшие, ворвавшиеся в квартиру, вели себя дерзко, провоцировали конфликт и применили резиновую дубинку. Это свидетельствует о наличии общественно опасного посягательства", - указано в определении. Суд также подчеркнул, что если посягательство завершилось, но его окончание не было очевидным для обороняющегося, то последующая защита также может подпадать под состояние необходимой обороны.

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали мужчину виновным в убийстве и покушении на убийство после того, как он нанес удары ножом двум людям, ворвавшимся в его дом. Один из нападавших погиб, второй получил ранения. Как следует из материалов дела, потерпевшие избили знакомого обвиняемого резиновыми дубинками.

Первая инстанция квалифицировала действия подсудимого как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 и 114 УК РФ). Суд указал, что осужденный действовал с оборонительным умыслом, однако использовал несоразмерные меры защиты.

Апелляционный суд отменил приговор, признав действия мужчины умышленными преступлениями. При этом инстанция отметила, что противоправные действия начались с нападения потерпевших, но непосредственная угроза, по мнению суда, в адрес самого подсудимого не была зафиксирована.

Верховный суд не согласился с такими выводами. По мнению суда, наличие угрозы жизни и здоровью может быть подтверждено не только фактом нападения, но и демонстрацией оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, что имело место в данном случае. Судебная коллегия направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.